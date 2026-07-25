«Факел» уступил махачкалинскому «Динамо» в первом матче после возвращения в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» успешно стартовало в новом сезоне Российской Премьер-лиги, обыграв на выезде воронежский «Факел» со счётом 2:1.

Хозяева первыми вышли вперёд благодаря голу Вячеслава Якимова, однако затем защитник «Факела» Юрий Журавлёв отправил мяч в собственные ворота. Победу гостям на 79-й минуте принёс точный удар Александра Сандрачука.

Для «Факела» этот матч стал первым после возвращения в РПЛ: в прошлом сезоне команда заняла второе место в Первой лиге и спустя год после вылета завоевала право выступать в элитном дивизионе.

Другой новичок РПЛ — «Родина» — в первом туре проиграла московскому «Спартаку» со счётом 0:3. Право выступать в элитном дивизионе «Родина» получила после победы в Первой лиге по итогам прошлого сезона.