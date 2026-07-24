ЦСКА начал новый сезон РПЛ с волевой победы над «Балтикой»

Московский ЦСКА успешно стартовал в новом сезоне Российской Премьер-лиги, обыграв на своём поле калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Матч первого тура прошёл на «ВЭБ-Арене» в столице.



Гости открыли счёт уже на 35-й секунде встречи. Отличился нападающий Чинонсо Оффор, установив новый рекорд чемпионатов России по самому быстрому голу в стартовом матче сезона. Предыдущее достижение принадлежало Александру Шуленину, который в 2013 году забил на 67-й секунде.

Армейцы сумели переломить ход встречи ещё до перерыва. На 33-й минуте защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота, а спустя три минуты победный гол забил Кирилл Глебов.

По ходу встречи судьи дважды отменяли взятия ворот после проверки VAR. Из-за офсайда не были засчитаны гол полузащитника ЦСКА Данилы Козлова и второй мяч Оффора.

Для ЦСКА эта игра стала первой официальной после назначения Дмитрия Игдисамова главным тренером. В концовке прошлого сезона специалист исполнял обязанности наставника команды, с которой завершил чемпионат двумя победами.

Во втором туре ЦСКА 1 августа сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов», а «Балтика» в этот же день примет московское «Динамо».

Ранее Life.ru рассказывал, что российские футбольные клубы начали изучать возможность проведения домашних матчей еврокубковых турниров в Казахстане. Такой сценарий может быть реализован, если УЕФА разрешит командам из России вернуться в международные соревнования, но потребует играть встречи за пределами страны.