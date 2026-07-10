РПЛ возвращается в Европу? Российским клубам нашли запасную арену

Российские футбольные клубы начали изучать возможность проведения домашних матчей еврокубковых турниров в Казахстане. Такой сценарий может быть реализован, если УЕФА разрешит командам из России вернуться в международные соревнования, но потребует играть встречи за пределами страны.

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, переговоры пока находятся на предварительной стадии, однако подготовка к возможному развитию событий уже ведётся. В качестве потенциальных площадок рассматриваются сразу несколько казахстанских городов — Алма-Ата, Актобе и Шымкент. Одним из ключевых факторов при выборе стало состояние местных стадионов: российские клубы привыкли проводить домашние игры на натуральном газоне, а арены в этих городах соответствуют международным требованиям.

При этом речь пока не идёт о принятом решении. Казахстан рассматривается как один из вариантов на случай, если российским командам потребуется нейтральная территория для еврокубковых встреч.

Ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации, ограничивающие участие российских спортсменов в международных стартах. Однако футбольные организации пока не объявляли о возвращении российских клубов и сборных в турниры под своей эгидой.

После событий февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приостановили участие российских команд в международных соревнованиях на неопределённый срок. В то же время в 2026 году ФИФА разрешила юношеской сборной России выступить на чемпионате мира среди игроков до 15 лет, который пройдёт в Азербайджане.