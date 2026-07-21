ФИФА может наложить бессрочный трансферный бан на все российские клубы

ФИФА может наложить бессрочный запрет на регистрацию новых футболистов на все профессиональные команды России. Такой сценарий озвучил инсайдер Иван Карпов.

Ранее международная федерация официально объявила о санкциях в отношении грозненского «Ахмата». Клуб лишился права дозаявлять игроков из-за невыполненных солидарных выплат.

Механизм расчётов изменился в конце 2022 года. Тогда во Франции появилась клиринговая структура ФИФА, через которую обязали проводить все подобные транзакции. Обязательное условие для работы с ней — наличие счёта в европейском банке.

Грозненцы пытались открыть его, но регулярно получали отказы. Как следствие, средства до прежних клубов футболистов не дошли. В итоге на «Ахмат» наложили трансферный бан.

По данным источника, теперь аналогичная угроза нависла над всеми представителями РПЛ и ФНЛ. Утверждается, что ни у кого из них нет нужных счетов уже почти четыре года. Весь этот период обязательные солидарные выплаты никому не перечислялась.

Ситуацию усугубляют набежавшие пени. Карпов подчеркнул: раньше выплаты уходили напрямую получателям, однако теперь схема полностью зависит от французского посредника.

По сведениям инсайдера, Российский футбольный союз в курсе проблемы. На прошлой неделе представители РФС заверили членов Премьер-лиги, что предпримут попытку урегулировать вопрос с ФИФА.