«Прекрати нести чушь»: ЦСКА публично обратился к главному инсайдеру футбола

ЦСКА публично опроверг информацию известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо о якобы предложенной аргентинскому защитнику Эсекиэлю Себальосу зарплате в размере пяти миллионов евро в год. Об этом клуб сообщил в соцсети Х.

«Фабрицио, прекрати нести чушь. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку 5 миллионов евро в год. Перестань использовать наше имя, чтобы продвигать сделки или завышать требования», — говорится в сообщении клуба.

Причиной для реакции стала публикация Романо, в которой утверждалось, что ЦСКА сделал Себальосу предложение с зарплатой в пять миллионов евро за сезон, однако футболист якобы отказался переходить в московский клуб.

Фабрицио Романо — итальянский спортивный журналист и один из самых известных футбольных инсайдеров в мире, специализирующийся на трансферных новостях. Он приобрёл мировую известность благодаря высокой точности информации о переходах игроков и тренеров, а его фирменная фраза Here we go! стала символом практически завершённых сделок. Романо сотрудничает с ведущими спортивными медиа и активно ведёт страницы в социальных сетях, где его аудитория насчитывает десятки миллионов подписчиков, а его публикации часто становятся первоисточником новостей о трансферах в мировом футболе.

Ранее бразильский «Ботафого» отказался от участия в Братском кубке, который должен был пройти в Москве. В рамках турнира команда должна была сыграть с ЦСКА 4 июля и с московским «Динамо» 10 июля.