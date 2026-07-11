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11 июля, 13:01

«Он не радуется голам»: Экс-футболист ЦСКА шокировал заявлением о психологии Холанда

Масалитин: Холанд копит энергию для голов, а не тратит её на празднование

Эрлинг Холанд. Обложка © ТАСС / Sports Press Photo

Эрлинг Холанд. Обложка © ТАСС / Sports Press Photo

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил невероятную результативность Эрлинга Холанда на чемпионате мира-2026 его духовными практиками, в интервью «Газете.Ru». По словам эксперта, умение норвежского форварда сохранять полное спокойствие даже после голов в ворота соперников поражает воображение.

Масалитин отметил, что Холанд не тратит эмоции на празднование, а концентрирует их внутри себя. Такой подход, считает бывший футболист, позволяет нападающему стабильно показывать высокую эффективность, не распыляясь на мелочи.

Футбольный эксперт Масалитин отметил, что его поражает полная концентрация Эрлинга Холанда: он забивает голы без эмоций, как будто это тренировка и, по данным СМИ, специально не тратит положительные эмоции на празднование, а накапливает их для результативности, что и объясняет его феноменальную стабильность.

«Поэтому он столько и забивает, потому что он не отдает силы туда, куда не считает нужным, не распыляется. Просто посмотрите на него — как будто каждый день забивает по два мяча Бразилии. Полная концентрация, конечно, это поражает», — заявил Масалитин.

Матч между сборными Англии и Норвегии пройдёт 12 июля на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

Google добавил анимацию с «викингской греблей» при поиске Холанда
Google добавил анимацию с «викингской греблей» при поиске Холанда

Ранее Life.ru писал, что в Перу во время чемпионата мира по футболу зарегистрировали 468 новорождённых, названных в честь Эрлинга Холанда. Причём число таких имен особенно выросло после выхода сборной Норвегии в четвертьфинал.

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Анастасия Никонорова
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