«Он не радуется голам»: Экс-футболист ЦСКА шокировал заявлением о психологии Холанда
Масалитин: Холанд копит энергию для голов, а не тратит её на празднование
Эрлинг Холанд. Обложка © ТАСС / Sports Press Photo
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил невероятную результативность Эрлинга Холанда на чемпионате мира-2026 его духовными практиками, в интервью «Газете.Ru». По словам эксперта, умение норвежского форварда сохранять полное спокойствие даже после голов в ворота соперников поражает воображение.
Масалитин отметил, что Холанд не тратит эмоции на празднование, а концентрирует их внутри себя. Такой подход, считает бывший футболист, позволяет нападающему стабильно показывать высокую эффективность, не распыляясь на мелочи.
Футбольный эксперт Масалитин отметил, что его поражает полная концентрация Эрлинга Холанда: он забивает голы без эмоций, как будто это тренировка и, по данным СМИ, специально не тратит положительные эмоции на празднование, а накапливает их для результативности, что и объясняет его феноменальную стабильность.
«Поэтому он столько и забивает, потому что он не отдает силы туда, куда не считает нужным, не распыляется. Просто посмотрите на него — как будто каждый день забивает по два мяча Бразилии. Полная концентрация, конечно, это поражает», — заявил Масалитин.
Матч между сборными Англии и Норвегии пройдёт 12 июля на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.
Ранее Life.ru писал, что в Перу во время чемпионата мира по футболу зарегистрировали 468 новорождённых, названных в честь Эрлинга Холанда. Причём число таких имен особенно выросло после выхода сборной Норвегии в четвертьфинал.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.