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25 июля, 19:59

«Родина» проиграла «Спартаку» в дебютном матче в РПЛ

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» с уверенной победы начал новый сезон Российской Премьер-лиги, обыграв на своём поле дебютанта турнира — «Родину» — со счётом 3:0.

Счёт на 24-й минуте открыл Маркиньос. Во втором тайме преимущество красно-белых закрепили Кристофер Мартинс и Данил Пруцев, отличившиеся на 79-й и 86-й минутах соответственно.

Для «Родины» эта встреча стала первой в истории в РПЛ. Право выступать в элитном дивизионе команда получила после победы в Первой лиге по итогам прошлого сезона.

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Ранее московский ЦСКА успешно стартовал в новом сезоне Российской Премьер-лиги, обыграв на своём поле калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Матч первого тура прошёл на «ВЭБ-Арене» в столице.

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Артём Гапоненко
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