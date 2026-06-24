Джикия спустя 13 лет вернулся в «Локомотив» после неудач в турецком клубе

Георгий Джикия вернулся в Российскую премьер-лигу и стал игроком московского «Локомотива», в составе которого играл с 2003 по 2013 год. О переходе спортсмена сообщается в телеграм-канале клуба. Защитник присоединился к команде в статусе свободного агента. Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на один сезон.

«Джикия — воспитанник Академии «Локо», однако за основу так и не дебютировал, несколько лет играл за вторую команду клуба. С возвращением в «Локо», Георгий!» — говорится в тексте.

Он провёл в «Спартаке» восемь сезонов — с 2017 по 2024 год, успев сыграть 215 матчей и выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Джикия также выступал за подмосковные «Химки». В июле 2025 года футболист перешёл в турецкий «Антальяспор», однако по итогам сезона команда вылетела во второй дивизион чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо (Роналду ди Асис Морейра) подпишет контракт с итальянской «Равенной», выступающей в Серии С. Соглашение с 46-летним бразильцем уже согласовано, а официальная презентация игрока состоится в ближайшие дни.