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Регион
20 июня, 13:25

Роналдиньо возвращается в футбол после перерыва в 8 лет

Обложка © ТАСС / RONALD PENA / ЕРА

Обложка © ТАСС / RONALD PENA / ЕРА

Обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо (Роналду ди Асис Морейра) подпишет контракт с итальянской «Равенной», выступающей в Серии С. Об этом сообщил вице-президент клуба Ариедо Браида в комментарии агентству ANSA. Соглашение с 46-летним бразильцем уже согласовано, а официальная презентация игрока состоится в ближайшие дни.

Браида назвал Роналдиньо «чемпионом вне возраста» и отметил, что для клуба такого уровня это станет исключительным приобретением. При этом он не исключил, что футболист может выйти на поле в официальных матчах, хотя окончательное решение пока не принято. Как уточняет Gazzetta dello Sport, официальное объявление о переходе запланировано на 23 июня и состоится в Майами.

Сам Роналдиньо заявил, что с нетерпением ждёт возвращения в футбол и хочет «написать новую историю вместе с клубом», подчеркнув, что игра всегда приносила ему радость. Спортсмен официально завершил карьеру в 2018 году после разрыва контракта с бразильским «Флуминенсе».

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Ранее сообщалось, что Олимпийский чемпион 2008 года, бывший полузащитник «Реала» и сборной Аргентины Фернандо Гаго был экстренно госпитализирован с сердечным приступом. Информацию подтвердила пресс-служба чилийского клуба «Универсидад де Чили», где 40-летний аргентинец работает главным тренером.

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Татьяна Миссуми
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