У экс-футболиста «Реала» Фернандо Гаго случился инфаркт на пресс‑конференции
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Олимпийский чемпион 2008 года, бывший полузащитник «Реала» и сборной Аргентины Фернандо Гаго был экстренно госпитализирован с сердечным приступом. Об этом сообщила пресс-служба чилийского клуба «Универсидад де Чили», где 40-летний аргентинец работает главным тренером.
Футболист перенёс инфаркт на послематчевой пресс‑конференции. По информации журналиста Итало Вильяфуэрте, ему потребовалась операция. В клубе подтвердили, что Гаго находится в хорошем состоянии и проходит серию кардиоваскулярных обследований, но пока не будет руководить командой.
За свою карьеру футболиста Гаго выступал за «Боку Хуниорс», «Валенсию», «Рому» и мадридский «Реал», с которым дважды стал чемпионом Испании. В составе сборной Аргентины он также завоевал серебро чемпионата мира-2014 и дважды — Кубка Америки. Подробности о сроках возвращения тренера к работе не уточняются.
Ранее сообщалось, что в товарищеском матче с Украиной в Оденсе полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во втором тайме. Медики оказали ему помощь, игру остановили. В 2021 году врачи спасли Эриксена после остановки сердца, проведя массаж и установив кардиовертер-дефибриллятор. Из-за этого ему запретили играть в Италии (он покинул «Интер»), но он продолжил карьеру в «Вольфсбурге». На Евро он забил через 1100 дней после того случая.
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