У экс-футболиста «Реала» Фернандо Гаго случился инфаркт на пресс‑конференции

Олимпийский чемпион 2008 года, бывший полузащитник «Реала» и сборной Аргентины Фернандо Гаго был экстренно госпитализирован с сердечным приступом. Об этом сообщила пресс-служба чилийского клуба «Универсидад де Чили», где 40-летний аргентинец работает главным тренером.

Футболист перенёс инфаркт на послематчевой пресс‑конференции. По информации журналиста Итало Вильяфуэрте, ему потребовалась операция. В клубе подтвердили, что Гаго находится в хорошем состоянии и проходит серию кардиоваскулярных обследований, но пока не будет руководить командой.

За свою карьеру футболиста Гаго выступал за «Боку Хуниорс», «Валенсию», «Рому» и мадридский «Реал», с которым дважды стал чемпионом Испании. В составе сборной Аргентины он также завоевал серебро чемпионата мира-2014 и дважды — Кубка Америки. Подробности о сроках возвращения тренера к работе не уточняются.