Не только футбол: сборная Ирана оставила в Лос-Анджелесе душераздирающую записку о погибших детях

Сборная Ирана после матча чемпионата мира с Бельгией оставила в раздевалке записку с упоминанием жертв удара по школе для девочек в городе Минаб.

Фотографию послания опубликовали зарубежные СМИ, в том числе Reuters и The Telegraph. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счётом 0:0.

«От древней Персии, существовавшей тысячи лет назад, до цивилизованного Ирана сегодня, дух Ирана остаётся живым и непоколебимым», — говорится в записке.

Футболисты поблагодарили Лос-Анджелес за гостеприимство и болельщиков, поддерживавших команду в двух проведённых там матчах. Иранцы отметили, что приехали с гордостью, сыграли с честью и уезжают с достоинством.

В конце послания были размещены хештеги #minab и #168. Они отсылают к сообщавшемуся числу жертв атаки на школу, которую 28 февраля совершили США и Израиль. По разным данным, погибли около 180 человек, включая детей и учителей. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на иранских военных.

Ранее Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА на ограничения со стороны организаторов турнира. В частности, команда получила разрешение приехать в Лос-Анджелес лишь за день до игры с Бельгией, хотя просила допустить её на два дня раньше.

В заключительном туре группового этапа сборная Ирана 26 июня сыграет с Египтом.