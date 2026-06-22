«Было гораздо удобнее»: Иранский болельщик сравнил чемпионаты мира в России и США

Болельщик из Ирана поделился впечатлениями от нынешнего чемпионата мира после матча своей команды в Лос-Анджелесе. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что турнир в России был организован гораздо качественнее.

В 2018 году путешественник посетил несколько городов РФ и подчеркнул удобство транспортной системы и общепита. В США, напротив, трудности возникают на каждом шагу, а дорога зачастую выливается в крупные расходы.

Ключевое преимущество прошлого первенства — паспорт болельщика. По словам гостя, Fan-ID обеспечивал бесплатный проезд как внутри городов, так и между ними, что делало логистику простой и понятной.

«Мы садились на поезд в Москве до Саранска, ехали ночь, смотрели игру… Это было очень комфортно», — привёл детали мужчина. Сейчас его беспокоит переезд в Сиэтл, куда команда отправится на следующую встречу. «Как нам туда добраться, не на поезде же», — посетовал он.

Отдельно собеседник агентства отметил языковые особенности. Ему запомнилось, что в РФ к нему чаще обращались на фарси, а не на английском. Общее впечатление от поездки осталось исключительно приятным.

Иран провёл в Лос-Анджелесе второй поединок, завершив его нулевой ничьей с Бельгией. До этого сборная разошлась миром с Новой Зеландией — 2:2. 26 июня команде предстоит игра с Египтом в Сиэтле. На чемпионате мира 2018 года в России иранцы не вышли из группы, попав в квартет с Португалией и Испанией.