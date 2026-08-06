Батраков сказал «да»: Юная звезда «Локомотива» переходит в турецкий клуб

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Об этом сообщил турецкий журналист Эрдем Ачикгоз в соцсети X.

По информации источника, сделка почти полностью оформлена, остались лишь незначительные детали. Сейчас представитель игрока и стамбульский клуб ведут переговоры. Стороны обсуждают снижение некоторых требований «до наиболее разумного уровня».

Ранее в прессе фигурировали суммы возможного трансфера. Московский клуб оценивает 21-летнего хавбека в €30 млн. Турецкая сторона рассчитывает договориться примерно за €20 млн.

Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, достигает €28 млн. Его действующий контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. Возраст Алексея Батракова — 21 год.

Ранее сообщалось, что самый дорогой игрок РПЛ Батраков потратил на свадьбу около 15 млн рублей. Наиболее весомой статьёй расходов оказалась локация. Аренда подмосковной усадьбы Villa Michetti стоила 4 миллиона рублей, ещё отдельную сумму выложили за банкет на 70 персон.