Албанский голеадор Даку перешёл из «Рубина» в «Спартак», несмотря на протест фанатов

Московский «Спартак» заключил контракт с нападающим Мирлиндом Даку, ранее выступавшим за казанский «Рубин». О переходе 28-летнего албанского форварда сообщила пресс-служба красно-белых.

Мирлинд Даку перешёл в «Спартак». Фото © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Соглашение с футболистом рассчитано на три года. Стороны ударили по рукам, и теперь бомбардир будет защищать цвета столичного клуба.

Даку присоединился к казанцам в 2023 году. За это время он провёл за команду 93 встречи, отличившись 38 раз.

В сезоне-2024/25 форвард занял вторую строчку в гонке снайперов Российской премьер-лиги. На его счету 15 точных попаданий.

Годом ранее результативность игрока была скромнее: 10 голов в 24 матчах чемпионата. В текущем розыгрыше он успел огорчить «Краснодар» (1:3) и тольяттинский «Акрон» (2:1).

В активе нападающего также есть опыт международных выступлений. За национальную команду Албании он сыграл 17 матчей, забив однажды. В послужном списке футболиста значится участие в чемпионате Европы 2024 года.

Ранее болельщики «Спартака» выступили против перехода Мирлинда Даку. Представители фанатского движения заявили о несогласии с трансфером из-за позиции игрока по национальному вопросу. По их словам, «отношение к усташам, а особенно к шиптарам и косоварам, остаётся неизменным».