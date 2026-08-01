Албанский голеадор принёс «Рубину» победу над «Акроном»

Казанский «Рубин» обыграл тольяттинский «Акрон» в гостевом матче второго тура РПЛ со счётом 2:1. Встреча прошла в Самаре. На 15-й минуте отличился колумбийский защитник Андерсон Арройо, а уже на 19-й гол отметился албанский форвард Мирлинд Даку.

У «Акрона» мяч на 29-й минуте забил нападающий Арсений Дмитриев.

Даку забил 37-й гол в чемпионатах России за «Рубин» и сравнялся по этому показателю со вторым бомбардиром клуба в истории — аргентинцем Алехандро Домингесом. Больше в лиге за казанцев забивал только турок Гёкдениз Карадениз. Для «Рубина» это стала первая победа в текущем сезоне РПЛ: в первом туре команда уступила «Краснодару» (1:3) на своем поле.

«Акрон» потерпел второе поражение кряду. До этого тольяттинцы дома разгромно проиграли петербургскому «Зениту» (0:5).

Следующим соперником «Рубина» станет «Оренбург» (матч 9 августа в Казани), а 4 августа команда стартует в групповом этапе пути РПЛ Кубка России выездной игрой против «Родины». «Акрон» в тот же день сыграет в Кубке против «Ростова» на своём поле, а 8 августа встретится в гостях с «Локомотивом» в чемпионате.

Ранее Life.ru сообщал, что «Родина» потерпела второе поражение на старте сезона РПЛ, уступив «Ростову». Матч завершился со счётом 2:4.