«Спартаку» не удалось добиться переигровки с «Зенитом»: Решение по Суперкубку оставили в силе

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел протест московского «Спартака» на результат матча за Олимпбет — Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Требование красно-белых провести встречу заново было отклонено. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

«Отказать в удовлетворении протеста «Спартака» на результат матча за Суперкубок России, состоявшегося 18 июля 2026 года. Результат матча за Суперкубок России оставить в силе», — говорится в сообщении.

Напомним, что после поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок России московский «Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС. Главные претензии красно-белых были связаны с эпизодом перед серией пенальти. Буланов объявил, что одиннадцатиметровые будут исполняться у трибуны болельщиков «Зенита», не проводя жеребьёвку ворот.