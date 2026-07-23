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Регион
23 июля, 14:45

«Спартаку» не удалось добиться переигровки с «Зенитом»: Решение по Суперкубку оставили в силе

КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча Суперкубка с «Зенитом»

Обложка © ТАСС/ФК «Зенит»/Анна Мейер

Обложка © ТАСС/ФК «Зенит»/Анна Мейер

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел протест московского «Спартака» на результат матча за Олимпбет — Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Требование красно-белых провести встречу заново было отклонено. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

«Отказать в удовлетворении протеста «Спартака» на результат матча за Суперкубок России, состоявшегося 18 июля 2026 года. Результат матча за Суперкубок России оставить в силе», — говорится в сообщении.

«Зенит» взял свой десятый Суперкубок России, обыграв «Спартак» в серии пенальти
«Зенит» взял свой десятый Суперкубок России, обыграв «Спартак» в серии пенальти

Напомним, что после поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок России московский «Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС. Главные претензии красно-белых были связаны с эпизодом перед серией пенальти. Буланов объявил, что одиннадцатиметровые будут исполняться у трибуны болельщиков «Зенита», не проводя жеребьёвку ворот.

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Милена Скрипальщикова
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