«Зенит» взял свой десятый суперкубок России, обыграв «Спартак» в серии пенальти

Петербургский «Зенит» в десятый раз становится обладателем суперкубка России по футболу. Основное время решающего матча с московским «Спартаком» завершилось вничью, «сине-бело-голубые» вырвали победу в серии пенальти.

На 98-й минуте игры счёт в серии сравнял нападающий «Зенита» Александр Соболев, который позднее забил победный удар. К слову, этот кубок — 15-й в карьере главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

Ранее «Спартак» объявил о переходе испанского защитника Виктора Парады. Ранее он играл за «Алавесу». Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года.