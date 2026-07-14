Испанец за 6 млн евро: «Спартак» усилился перед битвой с «Зенитом» за Суперкубок
«Спартак» переманил защитника «Алавеса» Параду сроком на 4 года
Виктор Парада. Обложка © Telegram / ФК «Спартак — Москва»
Московский «Спартак» объявил о переходе испанского защитника Виктора Парады из «Алавеса». Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года. В новой команде спортсмен будет выступать под 33-м номером.
«Официально: Виктор Парада — новый игрок «Спартака»! <…> Ему очень идут наши цвета!» — сказано в заявлении клуба в телеграм-канале.
Предполагаемая сумма сделки составила 6 миллионов евро. В прошлом сезоне Парада провёл 33 матча в чемпионате и Кубке Испании. За это время он сделал три результативные передачи. Сам игрок уже поприветствовал болельщиков красно-белых и пообещал «принести успех великому клубу». Матч «Спартака» против «Зенита» пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде и откроет сезон-2026/27. На поле должен появиться и Парада.
Ранее сообщалось, что Гусевской хрустальный завод во Владимирской области приступил к изготовлению нового Кубка России для московского «Спартака» взамен разбитого. Производство посетили известные в прошлом игроки сборной страны Александр Мостовой, Артём Ребров, Александр Самедов и Дмитрий Сычёв. Трофей развалился в руках нападающего красно-белых Пабло Солари во время празднования победы в суперфинале над «Краснодаром». Инцидент произошёл прямо на поле в момент фотосессии с болельщиками.
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