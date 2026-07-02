«Спартак» отказал «Севилье» в аренде форварда Угальде

Московский «Спартак» отказался рассматривать предложение «Севильи» об аренде нападающего Манфреда Угальде. В клубе заявили, что не планируют временный уход форварда. Красно-белые готовы обсуждать только полноценный трансфер игрока. Информацией делится портал spartakworld.ru.

Угальде выступает за «Спартак» уже два с половиной года после перехода из нидерландского «Твенте». В завершившемся сезоне РПЛ нападающий забил пять мячей и отдал три голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста достигает 12 миллионов евро. Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан ещё на два сезона.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» Квинси Промес, имеющий трудности с законом, по-прежнему состоит в общем чате московского клуба. Данное заявление сделал капитан команды Роман Зобнин. Окружной суд Амстердама вынес обвинительный вердикт сразу по двум эпизодам в отношении спортсмена. Он обвиняется по двум статьям: за наркотики и нападение.