«На связи, но молчит»: Квинси Промес остаётся в чате «Спартака» после экстрадиции в Нидерланды

« По-моему, Промес есть в группе в мессенджере. Когда он был последний раз в сети? Не знаю, не смотрел », — ответил он.

История с уголовным преследованием Квинси Промеса началась с инцидента, произошедшего в 2020 году. Тогда в ходе семейного торжества в пригороде Амстердама разразился конфликт, во время которого футболист нанёс своему двоюродному брату удар перочинным ножом. Сторона защиты настаивала на том, что удар был единственным и совершён в состоянии аффекта, а не с холодным расчётом. Окружной суд Амстердама вынес обвинительный вердикт сразу по двум эпизодам. За вооружённое нападение на родственника Промес был приговорён к полутора годам лишения свободы. Основной же срок он получил за причастность к контрабанде наркотиков: по этой статье суд назначил шесть лет тюремного заключения. Более того, апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство стороны защиты о проведении судебно-психиатрической экспертизы.