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Регион
22 июня, 15:53

«На связи, но молчит»: Квинси Промес остаётся в чате «Спартака» после экстрадиции в Нидерланды

Зобнин: Квинси Промес до сих пор находится в чате «Спартака»

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес, имеющий трудности с законом, по-прежнему состоит в общем чате московского клуба. Данное заявление сделал капитан команды Роман Зобнин, передаёт «Чемпионат».

«По-моему, Промес есть в группе в мессенджере. Когда он был последний раз в сети? Не знаю, не смотрел», — ответил он.

Власти Нидерландов хотят отобрать у Промеса заработанные на наркотиках миллионы
Власти Нидерландов хотят отобрать у Промеса заработанные на наркотиках миллионы

История с уголовным преследованием Квинси Промеса началась с инцидента, произошедшего в 2020 году. Тогда в ходе семейного торжества в пригороде Амстердама разразился конфликт, во время которого футболист нанёс своему двоюродному брату удар перочинным ножом. Сторона защиты настаивала на том, что удар был единственным и совершён в состоянии аффекта, а не с холодным расчётом. Окружной суд Амстердама вынес обвинительный вердикт сразу по двум эпизодам. За вооружённое нападение на родственника Промес был приговорён к полутора годам лишения свободы. Основной же срок он получил за причастность к контрабанде наркотиков: по этой статье суд назначил шесть лет тюремного заключения. Более того, апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство стороны защиты о проведении судебно-психиатрической экспертизы.

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Юлия Сафиулина
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