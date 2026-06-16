Суд Амстердама отказал Квинси Промесу в психиатрической экспертизе

Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство стороны защиты о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.

Она подтвердила, что, несмотря на принятие во внимание предложения защиты о подготовке психолого-психиатрического заключения, суд не счёл необходимым назначить данную экспертизу. Все остальные ходатайства, заявленные защитой, также были оставлены без удовлетворения.

До этого адвокат Квинси Промеса Герт-Ян Кнопс заявил о необходимости проведения психологической и психиатрической экспертизы футболиста. Соответствующее ходатайство было озвучено на предварительном судебном слушании в Нидерландах.

Ранее Квинси Промес признал, что в 2020 году во время семейного конфликта ударил ножом своего двоюродного брата. Инцидент произошёл на семейном торжестве в пригороде Амстердама. В ходе ссоры Промес нанёс родственнику удар. Защита подчёркивает, что оружием был перочинный нож, удар нанесли лишь один раз, и произошло это не хладнокровно, а на эмоциях.