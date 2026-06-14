Экс-игрок «Спартака» Никита Чернов заключил контракт с новым клубом за 3,5 млн в месяц

Защитник Никита Чернов подписал контракт с «Крыльями Советов» до 2029 года. Его зарплата составит 3,5 миллиона рублей в месяц, а подъёмные — 20 миллионов. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

Ранее Чернов ушёл из «Спартака» после того, как у него закончился контракт. Взять футболиста к себе хотел и «Локомотив», но просил его подождать, пока продадут другого защитника — Монтеса. Футболист посчитал такой вариант неразумным и договорился с самарским клубом.

Карпов отметил, что Чернов мог бы быть полезным игроком в любом топ-клубе РПЛ: у него российский паспорт, подходящий возраст (30 лет), он знает лигу и настроен играть практично. Кроме того, в прошлом сезоне у Чернова было всего пять ошибок — меньше, чем у многих других защитников лиги.

«Чернов стабильно несколько лет подряд выигрывает под 70% единоборств, уверенно снимает вверх, при владении мячом не выдумывает, а отдаёт ближнему. Он играет просто и надёжно. Чернов — годный защитник, если нужно выйти в концовке и отбиться от навала: побороться со «столбами», снять верх, заблокировать удары и при этом не привезти себе гол, сыграв пяткой в штрафной», — написал Карпов.

«Крылья Советов» закончили прошлый сезон в нижней части турнирной таблицы. После назначения нового тренера Магомеда Булатова команда рассчитывает стабилизировать игру и усилить оборону. Подписание Чернова — шаг в этом направлении.

Ранее уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал на один год опытного нападающего Вадима Шипачёва. За время выступления за минское «Динамо» (с 2024 года) игрок провёл 147 матчей, набрал 107 очков (32 гола и 75 передач). Шипачёв — легенда КХЛ. Он занимает первое место в истории лиги по набранным очкам: всего у него 1027 результативных баллов.