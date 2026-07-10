«Спартаку» собирают новый трофей Кубка России вместо разбитого

Гусевской хрустальный завод во Владимирской области приступил к изготовлению нового Кубка России для московского «Спартака» взамен разбитого. Производство посетили известные в прошлом игроки сборной страны Александр Мостовой, Артем Ребров, Александр Самедов и Дмитрий Сычев, сообщает телеканал «Звезда».

Изготовление нового трофея Кубка России для «Спартака». Фото © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

На заводе уже прошла тестовая примерка хрустальной чаши к металлическому основанию. В ближайшие дни мастерам предстоит выполнить финальную огранку и шлифовку всех прозрачных элементов. Окончательная же сборка почётного трофея будет произведена непосредственно в Москве.

Изготовление нового трофея Кубка России для «Спартака». Фото © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Готовый кубок передадут столичному клубу на бессрочное хранение. Кроме того, на том же предприятии создадут второй аналогичный экземпляр награды, предназначенный для вручения победителю розыгрыша Кубка России сезона 2026/27 годов.

Напомним, Кубок России по футболу развалился в руках нападающего «Спартака» Пабло Солари во время празднования победы в суперфинале над «Краснодаром». Инцидент произошёл прямо на поле в момент фотосессии с болельщиками. Футболист попытался подбросить завоёванный трофей в воздух, однако кубок в этот момент раскололся. Его задняя часть отвалилась от основания и разбилась, упав на землю.