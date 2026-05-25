«Ростов» потроллил «Спартак» после падения Кубка России из рук Солари

«Ростов» пошутил над «Спартаком» после курьёзного эпизода с Кубком России. Пресс-служба клуба опубликовала фото трофея и оставила ироничную подпись.

«Не разбили его за целых 12 лет! Умеем бережно хранить всё самое ценное для клуба», — говорится в сообщении жёлто-синих.

Так в Ростове отреагировали на момент после победы «Спартака» в Кубке России. Во время празднования вингер красно-белых Пабло Солари поднял трофей над головой, после чего у кубка отвалилась нижняя часть.

Эпизод быстро разлетелся по соцсетям и стал поводом для шуток среди болельщиков разных команд.

«Ростов» выигрывал Кубок России в сезоне-2013/2014. С тех пор трофей остаётся единственным в истории клуба.

Для «Спартака» нынешняя победа стала пятой в Кубке России. В Суперфинале красно-белые обыграли «Краснодар».