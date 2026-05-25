Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 08:05

Разбитый футболистами «Спартака» Кубок России изготовят заново и передадут клубу

Обложка © Telegram / Simbirskiy Football Tears

Обложка © Telegram / Simbirskiy Football Tears

Разбитый футболистами «Спартака» Кубок России, который команда завоевала в финале, одолев «Краснодар», будет изготовлен заново и после этого передан клубу. О решении рассказал директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

«На счастье»: Губерниев прокомментировал разбитый вингером «Спартака» Кубок России
«На счастье»: Губерниев прокомментировал разбитый вингером «Спартака» Кубок России

По его словам, нынешний Кубок России стал для «Спартака» пятым в истории, поэтому клуб должен был получить его на вечное хранение для размещения в музее. РФС выпустит дубликат трофея, который разбивали и раньше.

«Через какое-то время Кубок изготовят на заводе и мы передадим его «Спартаку». Там же изготовят такой же, который будет разыгрываться с нового сезона», — уточнил собеседник RG.ru.

Главный тренер «Спартака» выступил с громким заявлением после победы в Кубке России
Главный тренер «Спартака» выступил с громким заявлением после победы в Кубке России

Напомним, «Спартак» по пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Основное время закончилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти были сильнее красно-белые: 4:3. Однако трофей не выдержал радости, форвард «Спартака» Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Спартак
  • ФК Краснодар
  • рфс
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar