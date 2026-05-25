Разбитый футболистами «Спартака» Кубок России изготовят заново и передадут клубу

Разбитый футболистами «Спартака» Кубок России, который команда завоевала в финале, одолев «Краснодар», будет изготовлен заново и после этого передан клубу. О решении рассказал директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

По его словам, нынешний Кубок России стал для «Спартака» пятым в истории, поэтому клуб должен был получить его на вечное хранение для размещения в музее. РФС выпустит дубликат трофея, который разбивали и раньше.

«Через какое-то время Кубок изготовят на заводе и мы передадим его «Спартаку». Там же изготовят такой же, который будет разыгрываться с нового сезона», — уточнил собеседник RG.ru.

Напомним, «Спартак» по пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Основное время закончилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти были сильнее красно-белые: 4:3. Однако трофей не выдержал радости, форвард «Спартака» Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России.