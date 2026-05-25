Главный тренер «Спартака» выступил с громким заявлением после победы в Кубке России
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в Суперфинале Кубка России сообщил о планах побороться за чемпионство в следующем сезоне. Слова наставника красно-белых передаёт «Газета.ru».
Столичный клуб в решающем матче турнира одолел «Краснодар». Встреча в «Лужниках» завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались москвичи — 4:3.
Карседо признался, что доволен этим успехом. Трофей стал для специалиста первым в России, и эмоции от триумфа он назвал очень волнительными.
Однако специалист сразу дал понять: останавливаться команда не собирается. Впереди игра за Суперкубок, а дальше — новый сезон и более серьёзные задачи.
Наставник отметил, что его подопечным ещё есть куда расти. По его словам, в будущем чемпионате красно-белые намерены включиться в борьбу за первое место.
Этот кубковый титул стал для «Спартака» 15 с учётом трофеев, добытых в СССР. В предыдущий раз подобного успеха клуб добивался в сезоне-2021/22, когда в финале обыграл московское «Динамо» — 2:1.
