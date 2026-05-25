24 мая, 21:36

Главный тренер «Спартака» выступил с громким заявлением после победы в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Карседо пообещал бороться за победу в РПЛ в новом сезоне

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в Суперфинале Кубка России сообщил о планах побороться за чемпионство в следующем сезоне. Слова наставника красно-белых передаёт «Газета.ru».

Столичный клуб в решающем матче турнира одолел «Краснодар». Встреча в «Лужниках» завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались москвичи — 4:3.

Карседо признался, что доволен этим успехом. Трофей стал для специалиста первым в России, и эмоции от триумфа он назвал очень волнительными.

Однако специалист сразу дал понять: останавливаться команда не собирается. Впереди игра за Суперкубок, а дальше — новый сезон и более серьёзные задачи.

Наставник отметил, что его подопечным ещё есть куда расти. По его словам, в будущем чемпионате красно-белые намерены включиться в борьбу за первое место.

«На счастье»: Губерниев прокомментировал разбитый вингером «Спартака» Кубок России

Этот кубковый титул стал для «Спартака» 15 с учётом трофеев, добытых в СССР. В предыдущий раз подобного успеха клуб добивался в сезоне-2021/22, когда в финале обыграл московское «Динамо» — 2:1.

Никита Никонов
