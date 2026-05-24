«На счастье»: Губерниев прокомментировал разбитый вингером «Спартака» Кубок России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о финале Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Краснодар» и завоевал трофей. После матча нападающий красно-белых Пабло Солари случайно разбил кубок. В беседе с Life.ru спортивный эксперт похвалил команды за отличный финал.

Кубок действительно хрупкий, но победителей не судят. На счастье, как говорят на Руси. Обидно, конечно, так сломать, но это несчастный случай. Надо подумать, как укрепить трофей. «Спартак» выиграл абсолютно по делу. Мы видели, как старался «Краснодар». К сожалению, команду покинули игроки, и скамейка у них маленькая. Они на последнем издыхании уже к серии пенальти подошли. Дмитрий Губерниев Спортивный комментатор

Губерниев назвал фантастической замену вратаря — Максименко сменил Помазун, и тот дважды выручил «Спартак» в серии пенальти. По его словам, красно-белые победили абсолютно заслуженно, напомнив о своём успехе 2022 года. Комментатор посочувствовал «Краснодару», который проиграл и чемпионат, и кубок за неделю, но отметил, что команда хорошая.

«Конечно, тут Карседо огромный молодец. Всё просчитал. По-новому у него заиграли наши игроки. Снова раскрыл талант капитана Зобнина в этом сезоне. Сделал фантастическую замену вратаря. Не зря поставил и Максименко. С самого начала Максименко тащил», — отметил Губерниев.

По его мнению, «Краснодару» нужно увеличивать скамейку, потому что 12-13 человек — это маловато. Люди подустали, может быть, с этим связаны проблемы.

«Спартак» — чемпион в данном случае в Кубке. И сегодня Москва и вся футбольная Россия окрашена в красно-белые цвета. Команду и всех болельщиков от души поздравляю. А Кубок починят», — заключил эксперт.

Напомним, ранее нападающий московского «Спартака» Пабло Солари случайно разбил Кубок России, завоёванный командой в суперфинале против «Краснодара». Во время фотосессии с кубком на фоне болельщиков, футболист подбросил трофей. Неожиданно кубок раскололся: задняя часть отвалилась и разбилась на земле.