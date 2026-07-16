Головину намекнули на возвращение домой: «Монако» готово отпустить футболиста за 25 млн евро

«Монако» готово рассмотреть продажу российского полузащитника Александра Головина за €25 млн. Об этом сообщил журналист Себастьен Дени в соцсети X.

По данным журналиста, интерес к футболисту проявляют петербургский «Зенит» и клубы из Саудовской Аравии.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За это время он стал одним из ключевых игроков французской команды.

Теперь российскому полузащитнику могут предложить продолжить карьеру в другом чемпионате. Одним из вариантов называется возвращение в Россию.

Ранее защитник сборной Франции Люка Динь подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после поражения от Испании в полуфинале ЧМ-2026, где он в середине первого тайма нарушил правила на Ламине Ямале, что привело к пенальти. Часть болельщиков обвинила его в вылете команды и оставила сообщения с негативными комментариями о цвете кожи.