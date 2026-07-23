Без орла и решки: «Спартак» хочет переиграть матч с «Зенитом» за Суперкубок из-за спорного решения
«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом» за Суперкубок России
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС после поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок России. Клуб попросил оценить ряд решений арбитра Евгения Буланова.
«Спартак» обжаловал судейство матча за Суперкубок с «Зенитом». Видео © Telegram/ РФС
Красно-белые остались недовольны несколькими эпизодами матча. В частности, вопросы у команды вызвал момент, когда Александр Соболев не получил карточку за подкат против Жедсона Фернандеша.
Отдельный спор возник перед серией пенальти. Буланов объявил, что одиннадцатиметровые будут исполняться у трибуны болельщиков «Зенита», не проводя жеребьёвку ворот.
Решение объяснили соображениями безопасности. Незадолго до этого Соболев сравнял счёт и отпраздновал гол перед сектором бывшего клуба, что вызвало напряжение на трибунах. Теперь спорные моменты должна рассмотреть судейская комиссия. Официального решения о возможной переигровке встречи пока нет.
Напомним, что «Зенит» стал обладателем Суперкубка в рекордный десятый раз. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались петербуржцы — 4:2.
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