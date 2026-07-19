РФС объяснил, почему судьи отказались от жеребьёвки перед пенальти в Суперкубке

Российский футбольный союз объяснил, почему главный арбитр Евгений Буланов не стал проводить традиционную жеребьёвку перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». В РФС подчеркнули, что судья действовал в полном соответствии с регламентом.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В концовке игры между футболистами произошла потасовка, а с трибуны, где находились болельщики «Спартака», на поле и в сторону нападающего «Зенита» Александра Соболева полетели пластиковые бутылки и другие посторонние предметы.

Из-за этого перед серией пенальти Буланов сразу объявил, что удары будут выполняться в ворота, расположенные у сектора с фанатами «Зенита», не прибегая к жеребьёвке.

В РФС пояснили, что правила футбола позволяют судье отказаться от подбрасывания монеты, если возникают обстоятельства, связанные с безопасностью или состоянием поля.

«Если нет никаких других причин (например, состояние поля, безопасность и так далее), судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота, в которые будет пробиваться серия. Их можно поменять только по соображениям безопасности либо если ворота или игровое покрытие станут непригодными», — говорится в сообщении РФС.

В союзе отметили, что после инцидента на трибуне ситуацию оценил Единый центр управления соревнованием (ЕЦУС), в который входят представители МВД, ФСБ, Росгвардии, медицинских служб, РФС и сотрудники охраны.

По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что проводить серию пенальти у сектора с болельщиками «Спартака» небезопасно. Об этом было сообщено судейской бригаде.

В РФС подчеркнули, что, руководствуясь рекомендациями ЕЦУС и положениями Правила 10, главный арбитр правомерно отказался от жеребьёвки и самостоятельно определил ворота для исполнения одиннадцатиметровых ударов. По оценке организации, все действия судей соответствовали действующим правилам футбола.