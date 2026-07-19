РФС объяснил, почему судьи отказались от жеребьёвки перед пенальти в Суперкубке
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Российский футбольный союз объяснил, почему главный арбитр Евгений Буланов не стал проводить традиционную жеребьёвку перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». В РФС подчеркнули, что судья действовал в полном соответствии с регламентом.
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В концовке игры между футболистами произошла потасовка, а с трибуны, где находились болельщики «Спартака», на поле и в сторону нападающего «Зенита» Александра Соболева полетели пластиковые бутылки и другие посторонние предметы.
Из-за этого перед серией пенальти Буланов сразу объявил, что удары будут выполняться в ворота, расположенные у сектора с фанатами «Зенита», не прибегая к жеребьёвке.
В РФС пояснили, что правила футбола позволяют судье отказаться от подбрасывания монеты, если возникают обстоятельства, связанные с безопасностью или состоянием поля.
«Если нет никаких других причин (например, состояние поля, безопасность и так далее), судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота, в которые будет пробиваться серия. Их можно поменять только по соображениям безопасности либо если ворота или игровое покрытие станут непригодными», — говорится в сообщении РФС.
В союзе отметили, что после инцидента на трибуне ситуацию оценил Единый центр управления соревнованием (ЕЦУС), в который входят представители МВД, ФСБ, Росгвардии, медицинских служб, РФС и сотрудники охраны.
По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что проводить серию пенальти у сектора с болельщиками «Спартака» небезопасно. Об этом было сообщено судейской бригаде.
В РФС подчеркнули, что, руководствуясь рекомендациями ЕЦУС и положениями Правила 10, главный арбитр правомерно отказался от жеребьёвки и самостоятельно определил ворота для исполнения одиннадцатиметровых ударов. По оценке организации, все действия судей соответствовали действующим правилам футбола.
Ранее Life.ru рассказывал, что для «Спартака» собирают новый трофей Кубка России вместо разбитого. Напомним, трофе развалился в руках нападающего красно-белых Пабло Солари во время празднования победы в суперфинале над «Краснодаром». Инцидент произошёл прямо на поле в момент фотосессии с болельщиками.
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