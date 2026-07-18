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18 июля, 19:25

Соболев спровоцировал стычку игроков в концовке матча за Суперкубок России

Александр Соболев. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Александр Соболев. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Основное время матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» завершилось потасовкой футболистов.

После реализованного пенальти на восьмой компенсированной минуте нападающий петербуржцев Александр Соболев побежал к трибуне «Спартака», за который ранее выступал, встал спиной к болельщикам и указал на свою фамилию. В ответ в него полетели стаканы.

К нему подбежал полузащитник красно-белых Роман Зобнин и стал предъявлять претензии. К конфликту присоединились другие футболисты, включая запасных игроков, завязалась массовая стычка.

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Основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга завоевал свой десятый Суперкубок страны.

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Артур Лапсаков
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