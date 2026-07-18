«Динамо» разгромило ЦСКА в московском дерби в рамках Братского кубка

Футболисты московского «Динамо» обыграли столичный ЦСКА в товарищеском матче в рамках Братского кубка. Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 5:2.

Забитыми мячами в стане победителей отметились Дэвид Рикардо (5-я минута), Даниил Фомин (12), Константин Тюкавин (20) и Бителло (31) и Данил Глебов (90+2). У проигравших отличились Жоао Виктор (35) и Энрике Кармо (84).

Изначально игра должна была пройти в рамках международного турнира, однако бразильский «Ботафого» не смог приехать в Москву из-за внутренних проблем.

Напомним, новый сезон розыгрыша Российской Премьер-лиги стартует 24 июля матчем ЦСКА — «Балтика». Московское «Динамо» в стартовой игре 25 июля примет самарские «Крылья Советов». Календарь первых девяти туров сезона-2026/27 ранее публиковал Life.ru.