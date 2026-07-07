РПЛ опубликовала календарь первых девяти туров сезона-2026/27 — старт 24 июля

Российская премьер-лига утвердила расписание матчей на стартовые туры нового сезона. Первый тур пройдёт с 24 по 27 июля, а завершится чемпионат 29 мая 2027 года.

1-й тур: кто с кем играет

Сезон откроется 24 июля матчем ЦСКА — «Балтика» в 20:00 по московскому времени.

25 июля, суббота: 14:00 «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»

16:15 «Акрон» — «Зенит»

18:30 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)

20:45 «Спартак» — «Родина»

26 июля, воскресенье: 14:30 «Оренбург» — «Ростов»

17:00 «Локомотив» — «Ахмат»

19:30 «Рубин» — «Краснодар»

Во 2-м туре (31 июля — 2 августа) «Ахмат» примет «Спартак», а «Балтика» сыграет с московским «Динамо». В 3-м туре (8–10 августа) — «Спартак» против «Краснодара», «Зенит» против «Родины». 4-й тур (14–16 августа) подарит встречу «Зенита» и московского «Динамо». В 5-м туре (22–24 августа) — центральный матч «Спартак» — «Зенит».

6-й тур (28–30 августа) — «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», «Спартак» — с «Оренбургом». В 7-м туре (5–7 сентября) состоятся дерби «Зенит» — ЦСКА и «Динамо» (Москва) — «Спартак». 8-й тур (11–13 сентября) — «Зенит» против «Локомотива», «Спартак» против «Ростова». 9-й тур (16–17 сентября) — «Спартак» примет «Факел», «Динамо» (Махачкала) сыграет с ЦСКА, а «Балтика» — с «Зенитом».

Ранее Life.ru рассказал, что полузащитник сборной Бельгии и английской «Астон Виллы» Амаду Онана получил тяжёлую травму в матче 1/8 финала чемпионата мира против США. У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Игра закончилась победой Бельгии со счётом 4:1. Онана вышел в старте, но уже на 21-й минуте покинул поле из-за травмы. Хавбек пропустит оставшиеся матчи турнира и, скорее всего, не сыграет до конца года.