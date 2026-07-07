«Краснодар» объявил о переходе Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян официально перешёл в саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

«Сперцян — один из выдающихся воспитанников клубной академии. За 185 матчей в чёрно-зелёной футболке Сперцян набрал 102 результативных действия (58 голов + 44 ассиста) и стал вторым бомбардиром в истории клуба», — напомнили в «Краснодаре».

В сезоне 2024/25 Сперцян, будучи капитаном, впервые в истории привёл клуб к чемпионскому титулу. В следующем сезоне (2025/26) он стал лучшим ассистентом РПЛ с 16 голевыми передачами и возглавил рейтинг по системе «гол + пас», набрав 29 очков (13 голов + 16 передач).

Сумма трансфера 26-летнего хавбека составила 22 миллиона евро (рекордная продажа в истории кубанского клуба). В Саудовской Аравии Сперцян будет получать 6 миллионов евро в год. В прошлом сезоне «Аль-Ахли» занял третье место в чемпионате страны.

Ранее инсайдеры сообщали, что Сперцяна в «Краснодаре» может заменить игрок испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.