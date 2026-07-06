Магомед Оздоев перешёл в «Краснодар» из «Салоников»
Магомед Оздоев в форме «Краснодара». Обложка © fckrasnodar.ru
Полузащитник греческих «Салоников» Магомед Оздоев возвращается на Родину. Спортсмен переходит в «Краснодар», сообщили в пресс-служба российского футбольного клуба.
Магомед Оздоев приветствует фанатов «Краснодара». Видео © Telegram / ФК «Краснодар»
«Быки, всем привет! Я, Магомед Оздоев, теперь игрок «Краснодара», — сказал футболист в обращении.
Магомед Оздоев провёл за рубежом четыре сезона — один в турецком «Карагюмрюке» и три в греческом ПАОКе. В составе последнего он дважды брал кубок европейского государства.
Ранее бразильский нападающий Фелипе Аугусто подписал контракт с «Зенитом». Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро, плюс бонусы. Аугусто стал восьмым бразильцем в составе петербургского футбольного клуба.
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