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6 июля, 13:20

Магомед Оздоев перешёл в «Краснодар» из «Салоников»

Магомед Оздоев в форме «Краснодара». Обложка © fckrasnodar.ru

Магомед Оздоев в форме «Краснодара». Обложка © fckrasnodar.ru

Полузащитник греческих «Салоников» Магомед Оздоев возвращается на Родину. Спортсмен переходит в «Краснодар», сообщили в пресс-служба российского футбольного клуба.

Магомед Оздоев приветствует фанатов «Краснодара». Видео © Telegram / ФК «Краснодар»

«Быки, всем привет! Я, Магомед Оздоев, теперь игрок «Краснодара», — сказал футболист в обращении.

Магомед Оздоев провёл за рубежом четыре сезона — один в турецком «Карагюмрюке» и три в греческом ПАОКе. В составе последнего он дважды брал кубок европейского государства.

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Матвей Константинов
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