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29 июня, 18:30

Бразильский легион в «Зените» пополнился — клуб подписал форварда за €20 млн

Бразильский форвард Аугусто подписал с «Зенитом» контракт по схеме «4+1»

Фелипе Аугусто. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ felipeaugusto_9

Фелипе Аугусто. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ felipeaugusto_9

«Зенит» официально объявил о переходе бразильского форварда Фелипе Аугусто. Контракт с 22-летним нападающим подписан по схеме 4+1.

Сумма трансфера оценивается в 20 млн евро плюс бонусы. Для «Зенита» это очередное усиление атакующей линии перед новым сезоном. Фелипе Аугусто стал восьмым бразильцем в составе петербургского клуба.

Прошлый сезон футболист провёл в турецком «Трабзонспоре». В чемпионате Турции он забил 13 голов в 32 матчах.

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Полина Никифорова
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