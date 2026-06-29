Бразильский легион в «Зените» пополнился — клуб подписал форварда за €20 млн

«Зенит» официально объявил о переходе бразильского форварда Фелипе Аугусто. Контракт с 22-летним нападающим подписан по схеме 4+1.

Сумма трансфера оценивается в 20 млн евро плюс бонусы. Для «Зенита» это очередное усиление атакующей линии перед новым сезоном. Фелипе Аугусто стал восьмым бразильцем в составе петербургского клуба.

Прошлый сезон футболист провёл в турецком «Трабзонспоре». В чемпионате Турции он забил 13 голов в 32 матчах.

Ранее Life.ru сообщал, что Джон Дуран официально покинул «Зенит». Прощание клуб оформил с юмором: новость о Дуране сопроводили роликом со стиранием памяти в стиле фильма «Люди в чёрном».