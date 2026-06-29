Бразильский легион в «Зените» пополнился — клуб подписал форварда за €20 млн
Бразильский форвард Аугусто подписал с «Зенитом» контракт по схеме «4+1»
Фелипе Аугусто. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ felipeaugusto_9
«Зенит» официально объявил о переходе бразильского форварда Фелипе Аугусто. Контракт с 22-летним нападающим подписан по схеме 4+1.
Сумма трансфера оценивается в 20 млн евро плюс бонусы. Для «Зенита» это очередное усиление атакующей линии перед новым сезоном. Фелипе Аугусто стал восьмым бразильцем в составе петербургского клуба.
Прошлый сезон футболист провёл в турецком «Трабзонспоре». В чемпионате Турции он забил 13 голов в 32 матчах.
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