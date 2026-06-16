Колумбийский нападающий Джон Дуран официально покинул петербургский «Зенит». В клубе сообщили, что срок аренды форварда у саудовского «Аль-Насра» подошёл к концу.

«Зенит» пожелал 22-летнему футболисту успехов на футбольном поле и за его пределами. Прощание клуб оформил с юмором: новость о Дуране сопроводили роликом со стиранием памяти в стиле фильма «Люди в чёрном».

Дуран перешёл в «Зенит» в феврале во время зимнего трансферного окна. За петербургскую команду он провёл девять матчей во всех турнирах и забил два мяча: один в Мир РПЛ и ещё один в Fonbet Кубке России.

14 мая клуб уже сообщал, что форвард по личным обстоятельствам покинул расположение команды перед заключительным туром РПЛ. Позже Дуран попал в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2026, но в тренировках национальной команды не участвовал по решению штаба и в окончательную заявку на турнир не вошёл.

Ранее Life.ru писал, что другой игрок «Зенита», Дуглас Сантос, стал лучшим на ЧМ-2026 по числу отборов на текущий момент. В матче сборной Бразилии с Марокко защитник совершил семь отборов, сделал шесть перехватов, создал два голевых момента и провёл на поле все 90 минут.