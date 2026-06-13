«Спартак» может подписать бывшего игрока «Зенита» Малкома

Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему вингеру «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщил журналист Салех Омар.

По информации источника, красно-белые рассматривают возможность аренды 29-летнего бразильца с последующим правом выкупа в летнее трансферное окно.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За петербургский клуб он провёл 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи. Вместе с командой футболист четыре раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка России.

До переезда в Россию бразилец играл за французский «Бордо» и испанскую «Барселону». В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии, а в 2023 году получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить 4 млн евро за форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва. В ближайшее время красно-белые намерены официально обратиться с предложением о трансфере. При этом железнодорожники оценивают своего нападающего дороже — в 6 миллионов евро.