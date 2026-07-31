«Родина» потерпела второе поражение на старте сезона РПЛ, уступив «Ростову»

«Ростов» на выезде обыграл московскую «Родину» со счётом 4:2 в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в подмосковных Химках.

В составе победителей отличились Иван Комаров, реализовавший пенальти на 16-й минуте, Андрей Лангович (56) и Даниил Шанталий (90). Ещё один мяч в собственные ворота на 52-й минуте отправил защитник «Родины» Митья Крижан. За московский клуб забил испанец Икер Посо (4, пенальти), также автоголом отметился защитник «Ростова» Умар Сако (74).

Гол Посо стал первым в истории «Родины» в Российской премьер-лиге. Кроме того, Посо стал первым футболистом из Испании, отличившимся в чемпионате России с 2019 года, когда за тульский «Арсенал» забивал Виктор Альварес.

Таким образом «Ростов» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ, а «Родина» после двух стартовых туров остаётся без набранных очков. В первом матче дебютант элитного дивизиона уступил московскому «Спартаку» со счётом 0:3.