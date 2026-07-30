Уехал за паспортом и исчез: Итальянский клуб две недели ищет бывшего игрока РПЛ

Нападающий итальянского «Лечче» и сборной Замбии Ламек Банда уже около двух недель назад пропал с радаров и не выходит на связь с руководством клуба. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

После завершения прежнего контракта команда активировала опцию продления соглашения до 2027 года. Одновременно 25-летний форвард вёл переговоры о возможном переходе в саудовский «Аль-Фатех».

Банда сообщил агентам, что ему необходимо урегулировать вопросы с паспортом. Последнее фото игрока появилось 23 июля — его заметили в аэропорту Лусаки. С тех пор сведений о местонахождении спортсмена нет.

Футболист выступает за «Лечче» с 2022 года. Ранее он играл за тульский «Арсенал», два израильских клуба и замбийский «ЗЕСКО Юнайтед».

Ранее около 20 членов юношеской футбольной команды из Эфиопии исчезли после турнира в Швеции и не вернулись домой в назначенный срок. Их объявили в международный розыск, однако представитель клуба утверждает, что подростки связывались с семьями и находятся в безопасности.