Албанец в «Спартаке» не ко двору: Фанаты выступили против трансфера Даку из-за Сербии

Болельщики «Спартака» выступили против возможного перехода нападающего Мирлинда Даку из «Рубина». Представители фанатского движения заявили о несогласии с трансфером из-за позиции игрока по национальному вопросу и поддержки сербских болельщиков.

Фанаты Спартака против перехода Даку. Фото © Telegram / Crazy North

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Мы поддерживаем братский народ Сербии, и наше отношение к усташам, а особенно к шиптарам и косоварам, остается неизменным», — заявили авторы публикации.

Поводом для реакции стало появление в СМИ информации о договорённости «Спартака» и «Рубина» по переходу 28-летнего форварда.

Даку выступает за казанскую команду с 2023 года. За это время он провёл 93 матча и забил 38 голов.

Ранее казанский «Рубин» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ, обыграв тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1. Гол Мирлинда Даку стал для форварда 37-м в чемпионатах России за клуб, что позволило ему повторить достижение второго бомбардира в истории команды.