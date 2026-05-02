«Рубин» на выезде обыграл «Балтику» благодаря голу Даку

Казанский «Рубин» на выезде переиграл калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Единственный мяч на 29-й минуте забил нападающий Мирлинд Даку — для албанского форварда это первый гол в 2026 году.

На 76-й минуте защитник хозяев Элдар Чивич получил красную карточку и был удалён с поля.

«Балтика» продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей (четыре ничьи и два поражения). У «Рубина» после зимней паузы — лишь одно поражение в первой же игре (от махачкалинского «Динамо» 1:2). С тех пор казанцы одержали пять побед и четырежды сыграли вничью.

В таблице «Балтика» с 46 очками занимает пятое место, отставая от идущего третьим «Локомотива» на 4 балла. «Рубин» — седьмой с 42 очками.

В следующем туре калининградцы 10 мая сыграют в гостях с «Локомотивом», а казанцы днём позже встретятся на выезде со столичным «Спартаком».

