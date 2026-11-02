Российский полузащитник Алексей Батраков стал одним из самых востребованных футболистов «Галатасарая» среди покупателей клубной атрибутики. По информации телеграм-канала Sport Baza, стамбульский клуб рассчитывает заработать около семи миллионов евро на продаже футболок с его фамилией.

Спрос на майки с 83-м номером оказался настолько высоким, что в некоторых фанатских магазинах они закончились. По популярности среди покупателей россиянин уже сравнялся с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном, а по числу запросов, как утверждается, даже вышел вперёд.

Теперь руководство «Галатасарая» намерено увеличить производство. Сообщается о планах выпустить дополнительную партию из 200 тысяч футболок и подготовить отдельную коллекцию, посвящённую 21-летнему игроку.

Стоимость одной майки составит две тысячи турецких лир. При этом полученные средства клуб собирается направить на развитие собственной футбольной академии.

Популярность Батракова растёт на фоне его выступлений за турецкую команду. Россиянин перебрался в Стамбул из московского «Локомотива» в августе 2026 года за 25 миллионов евро и подписал контракт до лета 2031-го.

За короткое время полузащитник успел отличиться в Лиге чемпионов, забив «Барселоне» и французскому «Лиллю». Его выступления привлекли внимание местных болельщиков, которые уже посвятили новичку отдельную кричалку.

Официальных данных о количестве проданных футболок «Галатасарай» не раскрывает. Поэтому сведения о дополнительной партии и ожидаемой выручке пока остаются информацией источника.