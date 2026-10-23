Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 05:56

Фанаты «Галатасарая» посвятили Батракову кричалку на мотив «Калинки»

Алексей Батраков. Обложка © X / Galatasaray SK

Алексей Батраков. Обложка © X / Galatasaray SK

Болельщики турецкого «Галатасарая» придумали песню для российского полузащитника Алексея Батракова после его двух голов подряд в Лиге чемпионов. Фанаты переделали мотив русской народной песни «Калинка» и включили в него прозвище футболиста.

Поклонники стамбульского клуба взяли за основу известную кричалку с именем россиянина, добавив к ней слово BatraGoal. Оно объединяет фамилию Батракова и английское слово goal, которое означает гол.

Болельщики «Галатасарая» переделали «Калинку» в честь россиянина Батракова. Видео © X / Alemdar

Поводом для появления песни стали выступления 21-летнего полузащитника в Лиге чемпионов. Россиянин отличился в двух матчах подряд. Сначала он забил «Барселоне» 13 октября, а спустя восемь дней поразил ворота французского «Лилля».

Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в августе 2026 года за 25 млн евро. К моменту появления кричалки полузащитник провёл за турецкую команду девять матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Первый гол в Лиге Европы: Захарян отличился в разгромном матче «Реал Сосьедада»
Первый гол в Лиге Европы: Захарян отличился в разгромном матче «Реал Сосьедада»

Ранее сообщалось, что гол Алексея Батракова помог «Галатасараю» одержать первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Турецкая команда обыграла французский «Лилль» на выезде со счётом 4:2. Российский полузащитник отличился на 44-й минуте встречи, а другие мячи за стамбульский клуб забили Юнус Акгюн и Виктор Осимхен.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Галатасарай
  • Алексей Батраков
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar