Фанаты «Галатасарая» посвятили Батракову кричалку на мотив «Калинки»

Болельщики турецкого «Галатасарая» придумали песню для российского полузащитника Алексея Батракова после его двух голов подряд в Лиге чемпионов. Фанаты переделали мотив русской народной песни «Калинка» и включили в него прозвище футболиста.

Поклонники стамбульского клуба взяли за основу известную кричалку с именем россиянина, добавив к ней слово BatraGoal. Оно объединяет фамилию Батракова и английское слово goal, которое означает гол.

Болельщики «Галатасарая» переделали «Калинку» в честь россиянина Батракова. Видео © X / Alemdar

Поводом для появления песни стали выступления 21-летнего полузащитника в Лиге чемпионов. Россиянин отличился в двух матчах подряд. Сначала он забил «Барселоне» 13 октября, а спустя восемь дней поразил ворота французского «Лилля».

Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в августе 2026 года за 25 млн евро. К моменту появления кричалки полузащитник провёл за турецкую команду девять матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.