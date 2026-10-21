Гол Батракова принёс «Галатасараю» первую победу в Лиге чемпионов

Российский полузащитник Алексей Батраков забил во втором матче Лиги чемпионов подряд и помог турецкому «Галатасараю» одержать первую победу в нынешнем розыгрыше турнира. Стамбульский клуб на выезде обыграл французский «Лилль» со счётом 4:2.

Батраков отличился на 44-й минуте встречи. Помимо него, голы за гостей забили Юнус Акгюн на второй минуте и Виктор Осимхен на 61-й. Ещё один мяч в собственные ворота отправил полузащитник французской команды Набиль Бенталеб. У «Лилля» дубль оформил Сориба Дьяун, поразив ворота соперника на седьмой и 39-й минутах.

Для российского футболиста этот гол стал вторым подряд в Лиге чемпионов.

Победа над «Лиллем» принесла турецкой команде первые три очка в общем этапе турнира. После трёх туров «Галатасарай» занимает 24-е место в таблице. Французский клуб пока остаётся без набранных очков.

В следующем туре, 3 ноября, «Галатасарай» примет немецкий «Штутгарт», а «Лилль» отправится в Норвегию на встречу с «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин.