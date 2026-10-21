Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 21:43

Гол Батракова принёс «Галатасараю» первую победу в Лиге чемпионов

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Российский полузащитник Алексей Батраков забил во втором матче Лиги чемпионов подряд и помог турецкому «Галатасараю» одержать первую победу в нынешнем розыгрыше турнира. Стамбульский клуб на выезде обыграл французский «Лилль» со счётом 4:2.

Батраков отличился на 44-й минуте встречи. Помимо него, голы за гостей забили Юнус Акгюн на второй минуте и Виктор Осимхен на 61-й. Ещё один мяч в собственные ворота отправил полузащитник французской команды Набиль Бенталеб. У «Лилля» дубль оформил Сориба Дьяун, поразив ворота соперника на седьмой и 39-й минутах.

Для российского футболиста этот гол стал вторым подряд в Лиге чемпионов.

Победа над «Лиллем» принесла турецкой команде первые три очка в общем этапе турнира. После трёх туров «Галатасарай» занимает 24-е место в таблице. Французский клуб пока остаётся без набранных очков.

В следующем туре, 3 ноября, «Галатасарай» примет немецкий «Штутгарт», а «Лилль» отправится в Норвегию на встречу с «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин.

К Батракову едет друг? «Галатасарай» нацелился на ещё одну звезду сборной России
К Батракову едет друг? «Галатасарай» нацелился на ещё одну звезду сборной России

Ранее Life.ru сообщал о первом голе Алексея Батракова за «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Российский полузащитник отличился на 28-й минуте встречи в Стамбуле. Этот мяч стал для него дебютным в составе турецкого клуба и в главном европейском клубном турнире.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Футбол
  • Алексей Батраков
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar