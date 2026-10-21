К Батракову едет друг? «Галатасарай» нацелился на ещё одну звезду сборной России

Турецкий «Галатасарай» намерен усилить состав ещё одним российским футболистом. Стамбульский клуб заинтересовался 21-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком и рассматривает возможность его приобретения уже в январе 2027 года. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

По информации журналистов, представители «Галатасарая» уже некоторое время поддерживают связь с агентом Кисляка и собирают информацию о возможном трансфере. Рыночную стоимость российского полузащитника турецкая пресса оценивает примерно в 25 миллионов евро. При этом официального предложения ЦСКА пока не поступало.

Важную роль в возможном переходе может сыграть Алексей Батраков, который минувшим летом перебрался в Стамбул из московского «Локомотива». Футболисты дружат, а во время сборов национальной команды даже жили в одном номере. По данным Yeni Şafak, Кисляк одним из первых поздравил приятеля с переездом в Турцию и следит за его выступлениями.

Сам полузащитник ЦСКА ранее признавался, что расспрашивал Батракова о жизни в «Галатасарае» и адаптации в новой команде. При этом Кисляк подчёркивал, что не собирается любой ценой уезжать из России и доволен своим положением в московском клубе.

Интерес к россиянину также связывают с возможными изменениями в полузащите стамбульской команды. Как ранее сообщало издание Yeni Mesaj, зимой «Галатасарай» может расстаться с арендованным у английского «Бёрнли» Лесли Угочукву. В таком случае Кисляк станет одним из кандидатов на освободившееся место.

Контракт российского футболиста с ЦСКА действует до лета 2029 года. По информации турецкой прессы, летом на него также претендовал «Бешикташ», однако московский клуб не согласился отпустить своего воспитанника.

Ранее Life.ru рассказывал, что Батраков забил первый гол за «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Российский полузащитник отличился на 28-й минуте встречи, открыв счёт. Для него этот мяч стал дебютным после летнего перехода в турецкий клуб.