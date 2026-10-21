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Опубликовано 21 октября, 13:52

К Батракову едет друг? «Галатасарай» нацелился на ещё одну звезду сборной России

Yeni Şafak: «Галатасарай» ведёт переговоры с агентом Кисляка из ЦСКА

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Турецкий «Галатасарай» намерен усилить состав ещё одним российским футболистом. Стамбульский клуб заинтересовался 21-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком и рассматривает возможность его приобретения уже в январе 2027 года. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

По информации журналистов, представители «Галатасарая» уже некоторое время поддерживают связь с агентом Кисляка и собирают информацию о возможном трансфере. Рыночную стоимость российского полузащитника турецкая пресса оценивает примерно в 25 миллионов евро. При этом официального предложения ЦСКА пока не поступало.

Важную роль в возможном переходе может сыграть Алексей Батраков, который минувшим летом перебрался в Стамбул из московского «Локомотива». Футболисты дружат, а во время сборов национальной команды даже жили в одном номере. По данным Yeni Şafak, Кисляк одним из первых поздравил приятеля с переездом в Турцию и следит за его выступлениями.

Сам полузащитник ЦСКА ранее признавался, что расспрашивал Батракова о жизни в «Галатасарае» и адаптации в новой команде. При этом Кисляк подчёркивал, что не собирается любой ценой уезжать из России и доволен своим положением в московском клубе.

Интерес к россиянину также связывают с возможными изменениями в полузащите стамбульской команды. Как ранее сообщало издание Yeni Mesaj, зимой «Галатасарай» может расстаться с арендованным у английского «Бёрнли» Лесли Угочукву. В таком случае Кисляк станет одним из кандидатов на освободившееся место.

Контракт российского футболиста с ЦСКА действует до лета 2029 года. По информации турецкой прессы, летом на него также претендовал «Бешикташ», однако московский клуб не согласился отпустить своего воспитанника.

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Наш в ЛЧ! Биография, гол «Барселоне», «Галатасарай», зарплата, статистика и жена Алексея Батракова

Ранее Life.ru рассказывал, что Батраков забил первый гол за «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Российский полузащитник отличился на 28-й минуте встречи, открыв счёт. Для него этот мяч стал дебютным после летнего перехода в турецкий клуб.

Больше новостей о футбольных трансферах, российских игроках за рубежом и европейских чемпионатах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Никита Никонов
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