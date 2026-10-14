Алексей Батраков: биография, гол «Барселоне», «Галатасарай», зарплата, статистика и жена Оглавление Алексей Батраков — главное за минуту Кто такой Алексей Батраков Почему о Батракове снова заговорили: гол «Барселоне» Статистика Батракова в Лиге чемпионов Как Батраков стал звездой «Локомотива» Сколько матчей, голов и передач Батраков сделал за «Локомотив» Переход Батракова в «Галатасарай»: сколько заплатили «Локомотиву» Какая зарплата у Алексея Батракова в «Галатасарае» Как Батраков начал карьеру в Турции Батраков в сборной России Кто жена Алексея Батракова Почему Батраков играет под номером 83 Сколько сейчас стоит Алексей Батраков Что дальше: следующий матч Батракова в Лиге чемпионов FAQ Кто такой Алексей Батраков: биография футболиста, переход из «Локомотива» в «Галатасарай», зарплата, статистика, гол «Барселоне», сборная России и жена Ирина Подшибякина. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Алексей Батраков заставил Европу снова говорить о российских футболистах. 13 октября 2026 года 21-летний полузащитник «Галатасарая» забил «Барселоне» в Лиге чемпионов и стал первым россиянином с голом в основном турнире ЛЧ с декабря 2021 года. Для самого Батракова этот мяч стал первым после перехода из «Локомотива» в Турцию за €25 млн. Life.ru рассказывает, кто такой Алексей Батраков, сколько он зарабатывает, как прошёл путь от академии «Локомотива» до Лиги чемпионов и кто его жена.

Алексей Батраков — главное за минуту

Инфографика © Life.ru

Кто такой Алексей Батраков

Алексей Андреевич Батраков — российский футболист, полузащитник турецкого «Галатасарая» и сборной России. Он родился 9 июня 2005 года в Орехово-Зуево Московской области. В 2011 году, когда ему было шесть лет, Батраков попал в академию московского «Локомотива» и прошёл в клубе весь путь от детских команд до основы.

На взрослом уровне Батраков дебютировал за «Локомотив» 31 марта 2024 года в матче РПЛ против «Краснодара». Уже первый полноценный сезон сделал его одной из главных молодых звёзд российского футбола: в чемпионате-2024/25 он провёл 29 матчей, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач.

Почему о Батракове снова заговорили: гол «Барселоне»

Главный повод октября 2026 года — матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Барселоной». Батраков открыл счёт на 28-й минуте встречи в Стамбуле. Для россиянина это был первый гол за турецкий клуб и первый мяч в Лиге чемпионов.

Сам матч закончился поражением «Галатасарая» 1:4, однако гол Батракова стал историческим для российского футбола. Он оказался первым россиянином, забившим в основном турнире Лиги чемпионов с декабря 2021 года, когда Магомед Оздоев отличился за «Зенит» во встрече с «Челси».

Фото © ТАСС /MAGO/Seskim Photo TR

У истории оказался и красивый личный сюжет: ещё в 2019 году 14-летний Батраков в составе юношеского «Локомотива» не реализовал пенальти в ворота «Барселоны» в финале детского турнира. Семь лет спустя он уже забил каталонскому клубу во взрослом европейском футболе.

О том, как это произошло, — в материале «Как Батраков забил „Барселоне“ спустя семь лет после детского финала».

Статистика Батракова в Лиге чемпионов

После двух матчей Лиги чемпионов сезона-2026/27 официальный сайт УЕФА фиксирует у Батракова 122 сыгранные минуты и один гол. Точность его передач составляет 82,5%. Следующий матч «Галатасарая» в турнире назначен на 21 октября против французского «Лилля».

Как Батраков стал звездой «Локомотива»

Батраков провёл в системе «Локомотива» 15 лет. Ещё в юношеском футболе он был капитаном, много забивал и отдавал результативные передачи. В сезоне Молодёжной футбольной лиги-2023 полузащитник записал на свой счёт девять голов и 12 ассистов в 17 матчах, стал чемпионом, лучшим ассистентом и игроком сезона.

В РПЛ Батраков быстро закрепился среди лидеров. В сезоне-2024/25 он забил 14 голов и сделал семь результативных передач в 29 матчах чемпионата. По системе «гол + пас» он поделил первое место с Мирлиндом Даку.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Следующий сезон подтвердил, что первый успех не был случайностью. В чемпионате России-2025/26 Батраков забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач, став вторым бомбардиром и вторым ассистентом турнира. Он стал первым игроком «Локомотива» в XXI веке, забившим больше десяти голов в двух сезонах РПЛ подряд, а также первым футболистом клуба, оформившим хет-трик в ворота «Спартака».

Сколько матчей, голов и передач Батраков сделал за «Локомотив»

Перед переходом в Турцию официальный сайт «Локомотива» подвёл итог: за основную команду Батраков провёл 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи. Вместе с клубом он завоевал бронзовые медали РПЛ сезона-2025/26.

Два сезона подряд Батракова признавали лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги. В 2025 году он также стал самым молодым обладателем награды «Лучший футболист России» по версии «Спорт-Экспресса» и еженедельника «Футбол».

Переход Батракова в «Галатасарай»: сколько заплатили «Локомотиву»

20 августа 2026 года «Локомотив» официально объявил о переходе Батракова в «Галатасарай». Турецкий клуб раскрыл финансовые условия сделки: «Локомотив» получает €25 млн трансферной выплаты. Кроме того, москвичам положены 15% от прибыли «Галатасарая» при возможной следующей продаже игрока.

Для «Локомотива» этот трансфер стал рекордным по сумме продажи футболиста. Сам Батраков подписал с турецким клубом пятилетнее соглашение, действующее с сезона-2026/27.

Какая зарплата у Алексея Батракова в «Галатасарае»

Финансовые условия личного контракта Батракова известны официально. «Галатасарай» сообщил, что россиянин будет получать €3,25 млн чистыми за каждый сезон пятилетнего соглашения. Это гарантированная зарплата, которую клуб сам раскрыл в уведомлении о трансфере.

Поэтому в случае Батракова не нужно опираться на оценки инсайдеров или анонимные источники: и трансферная сумма €25 млн, и гарантированная зарплата €3,25 млн за сезон подтверждены «Галатасараем».

Как Батраков начал карьеру в Турции

В чемпионате Турции Батраков дебютировал в конце августа. 4 сентября он впервые вышел в стартовом составе «Галатасарая» — команда выиграла стамбульское дерби у «Истанбул Башакшехира» со счётом 3:2.

Фото © ТАСС / IMAGO/Yagiz Gurtug

13 сентября россиянин сделал первую результативную передачу за новый клуб, а 9 октября оформил второй ассист. Следующим большим шагом стал гол «Барселоне» — первый мяч Батракова за «Галатасарай».

Батраков в сборной России

За национальную сборную России Батраков дебютировал 15 ноября 2024 года в товарищеском матче против Брунея и сразу забил. По актуальной карточке РФС на 14 октября 2026 года у полузащитника 15 матчей и четыре гола за главную команду страны.

В июне 2026 года Батраков был признан лучшим игроком матча Россия — Тринидад и Тобаго: полузащитник забил на 60-й минуте, а встреча завершилась победой российской команды 3:0.

Кто жена Алексея Батракова

16 июня 2026 года Алексей Батраков женился на Ирине Подшибякиной. Футболист сам сообщил о свадьбе и опубликовал совместную фотографию с торжества.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _batrakov__9

Ирина Подшибякина — бывшая профессиональная футболистка. В 2017–2018 годах она провела десять матчей за женскую сборную России, а позднее стала ведущей клубного YouTube-канала «Локомотива». На момент свадьбы ей было 30 лет.

Life.ru также писал, что стоимость свадебного торжества могла составить около 15 млн рублей. Эта сумма приводилась со ссылкой на спортивный Telegram-канал и не является официально подтверждённой семейной парой.

О том, как прошла свадьба Алексея Батракова и Ирины Подшибякиной, — в отдельном материале Life.ru.

Почему Батраков играет под номером 83

В «Галатасарае» Батраков выступает под номером 83. Этот же номер указан в официальной карточке футболиста на сайте клуба и в профиле УЕФА.

Сколько сейчас стоит Алексей Батраков

Рыночные оценки футболиста меняются в течение сезона, поэтому их нельзя смешивать с реальной ценой состоявшегося трансфера. В мае 2026 года Life.ru со ссылкой на Transfermarkt писал об оценке €28 млн. Официальная же сумма, которую «Галатасарай» согласился выплатить «Локомотиву» в августе, составила €25 млн.

Для материала Life.ru приоритетнее использовать подтверждённую стоимость сделки — €25 млн — а текущую рыночную оценку обновлять только после свежего изменения Transfermarkt.

Что дальше: следующий матч Батракова в Лиге чемпионов

После «Барселоны» следующий матч «Галатасарая» в Лиге чемпионов запланирован на 21 октября 2026 года. Турецкая команда сыграет на выезде с «Лиллем». Для Батракова это шанс продолжить голевую серию в главном еврокубке.

Лига чемпионов 2026/27: расписание и результаты — в отдельном материале Life.ru.

FAQ

Сколько лет Алексею Батракову?

Алексей Батраков родился 9 июня 2005 года. На 14 октября 2026 года ему 21 год.

За какой клуб играет Батраков?

С августа 2026 года Батраков выступает за стамбульский «Галатасарай». Его игровой номер — 83.

Сколько «Галатасарай» заплатил за Батракова?

Официальная трансферная сумма — €25 млн. «Локомотив» также получит 15% от прибыли при следующей продаже игрока.

Какая зарплата у Батракова?

«Галатасарай» официально сообщил о гарантированной чистой зарплате €3,25 млн за каждый сезон пятилетнего контракта.

Забил ли Батраков «Барселоне»?

Да. 13 октября 2026 года Батраков забил «Барселоне» на 28-й минуте матча Лиги чемпионов. «Галатасарай» в итоге проиграл 1:4.

Сколько голов у Батракова в Лиге чемпионов?

После двух матчей общего этапа Лиги чемпионов-2026/27 у Батракова один гол.

Кто жена Алексея Батракова?

Жена футболиста — Ирина Подшибякина, бывшая игрок женской сборной России. Они поженились 16 июня 2026 года.

Где родился Алексей Батраков?

Батраков родился в Орехово-Зуево Московской области.

За сколько матчей он сыграл за сборную России?

По актуальной карточке РФС на 14 октября 2026 года у Батракова 15 матчей и четыре гола за национальную сборную.

Авторы Александра Новоселова