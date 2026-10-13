Батраков забил «Барселоне» спустя 7 лет после промаха в финале детского турнира

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков отличился в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». В 2019 году он не смог реализовать пенальти в ворота каталонцев в финале юношеского турнира.

Тогда Батракову было 14 лет, и он был капитаном в составе «Локомотива». Финал UTLC Cup завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти победила «Барселона» — 6:5. Россиянин исполнял первый удар москвичей, но не сумел переиграть вратаря.

Теперь Батраков вновь встретился с каталонцами, уже в главном еврокубковом турнире. На 28-й минуте матча за «Галатасарай» он отправил мяч в ворота испанского клуба.

Ранее Life.ru писал, что Алексей Батраков прервал пятилетнюю паузу без голов российских игроков в Лиге чемпионов. Предыдущим россиянином, забивавшим в турнире, был Магомед Оздоев. В декабре 2021 года футболист «Зенита» отличился в игре с лондонским «Челси» и спас петербургскую команду от поражения: его гол в компенсированное время установил итоговый счёт 3:3.