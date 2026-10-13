Батраков стал первым российским автором гола в ЛЧ с декабря 2021 года

Алексей Батраков прервал пятилетнюю паузу без голов российских игроков в Лиге чемпионов. Полузащитник турецкого «Галатасарая» поразил ворота испанской «Барселоны» на 28-й минуте матча общего этапа.

Предыдущим россиянином, забивавшим в турнире, был Магомед Оздоев. В декабре 2021 года футболист «Зенита» отличился в игре с лондонским «Челси» и спас петербургскую команду от поражения: его гол в компенсированное время установил итоговый счёт 3:3.

У мяча Батракова есть и другая историческая параллель. Последним россиянином, забивавшим «Барселоне» в еврокубках, был Андрей Аршавин. В феврале 2011 года он принёс лондонскому «Арсеналу» победу над каталонцами в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:1.

Напомним, Алексей Батраков открыл счёт в матче «Галатасарая» с «Барселоной» в Лиге чемпионов. К 34-й минуте хозяева вели 2:0 благодаря голам российского полузащитника и Барыша Алпера Йылмаза. Батраков поразил ворота на 28-й минуте домашней игры второго тура общего этапа турнира. Шесть минут спустя Йылмаз добавил второй мяч в ворота каталонцев. Матч проходит 13 октября на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.