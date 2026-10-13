Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 18:45

«Отдал бы целое состояние»: Снейдер захотел сжечь футболку Аршавина после Евро-2008

Снейдер заявил, что отдал бы состояние, чтобы сжечь футболку Аршавина

Обложка © ТАСС / IMAGO / Ben Gal

Обложка © ТАСС / IMAGO / Ben Gal

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер признался, что готов заплатить целое состояние за футболку Андрея Аршавина с чемпионата Европы 2008 года. Правда, приобрести её голландец хотел бы с необычной целью — чтобы сжечь в память о болезненном поражении от России. Об этом он с улыбкой рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Целое состояние! Только бы сжечь её», — пошутил Снейдер, отвечая на вопрос о том, сколько готов отдать за памятный сувенир.

Аршавин признался, что после завершения карьеры не прочитал ни одной книги
Аршавин признался, что после завершения карьеры не прочитал ни одной книги

Экс-футболист признался, что до сих пор прекрасно помнит четвертьфинал Евро-2008, в котором российская команда под руководством Гуса Хиддинка сенсационно обыграла Нидерланды со счётом 3:1. По словам голландца, в дополнительное время россияне оказались физически сильнее и тактически переиграли соперника.

Главным героем той встречи Снейдер назвал Аршавина, который отметился голом и результативной передачей. Более того, голландец считает, что именно против Нидерландов Андрей провёл лучший матч в карьере. Даже знаменитые четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в составе лондонского «Арсенала» впечатлили его меньше.

При этом Снейдер подчеркнул, что никакой личной неприязни к российскому футболисту не испытывает. Напротив, он хотел бы познакомиться с Аршавиным и считает его выдающимся игроком. По мнению голландца, на современном трансферном рынке россиянин в лучшие годы мог бы стоить 200 миллионов евро.

21 июня 2008 года сборная России одержала одну из самых громких побед в своей истории. В основное время команды сыграли вничью 1:1, а в дополнительное Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин принесли россиянам путёвку в полуфинал. Впоследствии команда Хиддинка завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.

Русский мем из 2008 года помог итальянской «Монце» продать билеты на матчи
Русский мем из 2008 года помог итальянской «Монце» продать билеты на матчи

Ранее Life.ru рассказывал, как Аршавин с иронией ответил на предположения Рафаэла ван дер Варта о допинге у российских футболистов на Евро-2008. Бывший игрок сборной Нидерландов тогда удивлялся невероятной выносливости россиян в дополнительное время памятного четвертьфинала.

Больше новостей о футболистах, легендарных матчах и главных событиях спорта — в разделе «Футбол» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Футбол
  • Андрей Аршавин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar