«Отдал бы целое состояние»: Снейдер захотел сжечь футболку Аршавина после Евро-2008

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер признался, что готов заплатить целое состояние за футболку Андрея Аршавина с чемпионата Европы 2008 года. Правда, приобрести её голландец хотел бы с необычной целью — чтобы сжечь в память о болезненном поражении от России. Об этом он с улыбкой рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Целое состояние! Только бы сжечь её», — пошутил Снейдер, отвечая на вопрос о том, сколько готов отдать за памятный сувенир.

Экс-футболист признался, что до сих пор прекрасно помнит четвертьфинал Евро-2008, в котором российская команда под руководством Гуса Хиддинка сенсационно обыграла Нидерланды со счётом 3:1. По словам голландца, в дополнительное время россияне оказались физически сильнее и тактически переиграли соперника.

Главным героем той встречи Снейдер назвал Аршавина, который отметился голом и результативной передачей. Более того, голландец считает, что именно против Нидерландов Андрей провёл лучший матч в карьере. Даже знаменитые четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в составе лондонского «Арсенала» впечатлили его меньше.

При этом Снейдер подчеркнул, что никакой личной неприязни к российскому футболисту не испытывает. Напротив, он хотел бы познакомиться с Аршавиным и считает его выдающимся игроком. По мнению голландца, на современном трансферном рынке россиянин в лучшие годы мог бы стоить 200 миллионов евро.

21 июня 2008 года сборная России одержала одну из самых громких побед в своей истории. В основное время команды сыграли вничью 1:1, а в дополнительное Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин принесли россиянам путёвку в полуфинал. Впоследствии команда Хиддинка завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.

Ранее Life.ru рассказывал, как Аршавин с иронией ответил на предположения Рафаэла ван дер Варта о допинге у российских футболистов на Евро-2008. Бывший игрок сборной Нидерландов тогда удивлялся невероятной выносливости россиян в дополнительное время памятного четвертьфинала.